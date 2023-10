Vegas startet selten erfolgreiche NHL-Titelverteidigung

In den vergangenen 25 Jahren ist nur zwei Teams eine erfolgreiche Titelverteidigung geglückt: 2017 den Pittsburgh Penguins, 2021 Tampa Bay Lightning. Auch heuer ist die Liste der aussichtsreichen Herausforderer der Golden Knights, die sich im Finale gegen das Überraschungsteam Florida Panthers durchgesetzt hatten, lange.

Die Dallas Stars, die im Conference-Finale am späteren Sieger gescheitert sind, werden im Westen hoch gehandelt. Aus der Eastern Conference gelten für viele Experten die Carolina Hurricanes als heißeste Titelanwärter. Den Edmonton Oilers um die Stürmerstars Connor McDavid und Leon Draisaitl sowie den Toronto Maple Leafs wird am ehesten zugetraut, die nun schon 30 Jahre währende Titelflaute der kanadischen Clubs zu beenden. Seit den Montreal Canadiens 1993 hat keine Mannschaft aus dem Mutterland des Eishockey den Stanley Cup gewonnen.

Für Rossi gilt es zunächst, sich einen Stammplatz bei Minnesota Wild zu erkämpfen und mit dem Team aus St. Paul wieder ins Play-off einzuziehen. Der 22-jährige Center hatte sich in der vergangenen Saison in den NHL-Kader gespielt, wurde aber nach 16 Spielen ins Farmteam geschickt. Der Vorarlberger, der bei insgesamt 21 NHL-Spielen hält, ist im Herbst auch in Europa zu sehen. Minnesota trägt mit den Detroit Red Wings, Ottawa Senators und Toronto Maple Leafs im Zuge der Global Series von 16. bis 19. November vier Meisterschaftsspiele in Stockholm aus.

Der 19-jährige Kärntner Marco Kasper, der am 2. April für die Detroit Red Wings sein Debüt gefeiert hatte, startet im Farmteam Grand Rapids Griffins in der American Hockey League in seine erste volle Saison in Nordamerika.

In seine bereits 19. Saison geht Alexander Owetschkin, der dem Allzeit-Torrekord von Wayne Gretzky immer näher kommt. Der russische Superstar der Washington Capitals hat in der vergangenen Saison Gordie Howe überholt und ist mit 822 Treffern im NHL-Grunddurchgang die Nummer zwei der ewigen Bestenliste. Auf Gretzkys 894 Tore fehlen ihm noch 72.

Obwohl bereits 38, wird Owetschkin das zugetraut. Für diese Saison ist der Rekord außer Reichweite, nächste Saison oder im Finish seines noch drei Jahre laufenden Vertrags könnte er die kanadische Legende überflügeln. Denn der Russe ist körperlich noch in sehr guter Form und treffsicher. In der vergangenen Saison war er mit 42 Treffern neuntbester Torschütze der Liga, mit seiner 13. 40-Tore-Saison hat er Gretzky in dieser Statistik überflügelt.

Der linke Flügelstürmer will aber auch mit der Mannschaft zurück ins Play-off, nachdem die Capitals im Frühjahr erstmals seit neun Jahren den Aufstieg verpasst haben. Washington setzt dabei auf den neuen, 41-jährigen Coach Spencer Carbery.