Verärgerter Ronaldo verliert mit Al-Nassr Tabellenführung

Werbung

Der Portugiese kickte nach dem 0:1 gegen Al-Ittihad am Donnerstag auf dem Weg in die Kabine sichtlich bedient eine Wasserflasche zur Seite. Der 38-Jährige war im Finish der Partie am gegnerischen Torhüter gescheitert. Al-Ittihad übernahm dank des Erfolgs im direkten Duell die Tabellenspitze.

Fans der Heimischen hatten Ronaldo während des Spiels mit Messi-Rufen bedacht. Der nach der WM nach Saudi-Arabien gewechselte Star hält nach sieben Ligaspielen bei acht Toren. In den vergangenen zwei Spielen gelang ihm kein Treffer.