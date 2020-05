EU-weites Aus für Mentholzigaretten .

Mit Mentholzigaretten ist in der EU nun endgültig Schluss. Seit Mittwoch sind in den EU-Staaten ausnahmslos alle Zigaretten mit charakteristischen Aromen verboten, weil sie den Tabakgeschmack überdecken und so zur Förderung des Tabakkonsums beitragen. Dann endet eine vierjährige Übergangsphase für Produkte mit einem höheren Marktanteil als drei Prozent.