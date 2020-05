5.380 Tirol-Urlauber meldeten sich bisher bei VSV .

Im Zusammenhang mit der verzögerten Corona-Sperre von Hotels und Pisten in Tirol haben sich bisher 5.380 Tirol-Urlauber beim Verbraucherschutzverein (VSV) gemeldet. Davon kommen 65 Prozent aus Deutschland, teilte VSV-Obmann Peter Kolba mit. Die überwiegende Mehrheit der Betroffenen waren in Ischgl auf Urlaub. Laut Kolba sind 25 damalige Tirol-Urlauber an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.