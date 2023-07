Verdächtiger nach Bluttat am Wiener Brunnenmarkt geständig

Der 35-Jährige hatte die Frau mit einem Küchenmesser durch mehrere Stiche getötet und versucht, Suizid zu begehen, was zu einem längeren Aufenthalt auf der Intensivstation eines Krankenhauses. In dem Spital wurde er nun einvernommen. Dem Bericht zufolge gab er unter Berufung auf seinen Verteidiger an, dass ihm seine Frau gesagt haben soll, dass sie ihn nicht mehr liebe. Er habe sich in seiner Ehre gekränkt gefühlt und die 28-Jährige, die ebenfalls aus Syrien stammte, getötet.

Anrainer hatten den Schwerstverletzten am 3. Juli im Innenhof eines Wohnhauses gefunden und daraufhin die Polizei alarmiert. Beamten fanden anschließend in einer Wohnung die 28-Jährige mit zahlreichen Stichverletzungen. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Die Familienangehörigen - darunter Kinder - wurden vom psychosozialen Notdienst der Stadt Wien betreut.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

Frauen, die in Österreich Gewalt erleben, finden u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)