Festnahme Verdächtiger bei Drohung in Osttiroler AMS angeschossen

Im AMS Lienz bedrohte ein Mann eine Leiterin Foto: APA/THEMENBILD

E in Mann, der im Arbeitsmarktservice (AMS) in Lienz in Osttirol Dienstagmittag eine Mitarbeiterin bedroht hatte, ist bei dem darauffolgenden Polizeieinsatz am Oberkörper angeschossen worden. Ein Beamter erlitt eine Stichverletzung. Wie es von der Polizeipressestelle zur APA hieß, wurde niemand lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde festgenommen und wie auch der Polizist ins Krankenhaus Lienz eingeliefert.

Über die Art der Drohung gegenüber der Frau - also ob diese verbal oder mit einem Messer verübt worden war - war indes noch nichts bekannt. Zudem machte die Polizei noch keine Angaben über das Motiv bzw. die Hintergründe der Tat sowie die Identität des mutmaßlichen Täters. Die Ermittlungen werde vermutlich das Landeskriminalamt übernehmen, hieß es von der Polizei. Die Kriminalbeamten hatten sich am frühen Nachmittag auf den Weg von Innsbruck nach Lienz gemacht. Die Schussabgabe - die offenbar von einem Polizisten ausging - werde aber nicht von den Tiroler Kollegen untersucht. Dies muss, wie in einem solchem Fall vorgeschrieben, von Beamten eines anderen Bundeslandes übernommen werden.