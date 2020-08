Die Situation eskalierte gegen 6.45 Uhr, nachdem der 53-Jährige einen 31-jährigen weiblichen Gast beschimpft und geschlagen haben soll. Der Deutsche wurde des Grundstücks verwiesen, ehe die Auseinandersetzung auf der Straße weiterging. Dort soll der Verdächtige ein Messer gezogen haben und einen 23-Jährigen damit in Richtung Oberkörper bzw. Halsbereich gestochen haben. Das Opfer wurde laut Schwaigerlehner mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Mistelbach geflogen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde auch ein 56-Jähriger verwundet. Der Mann erlitt eine Schnittverletzung an der Hand.

Dem Verdächtigen gelang die Flucht, er wurde nach einer kurzen Fahndung vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen. Die Einvernahmen mehrerer Beteiligter dauerten am Dienstagnachmittag an.