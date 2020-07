Tötungsversuch in OÖ: Attacke gegen Frau und Kinder .

Ein 21-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht auf Freitag in einer Gemeinde im Bezirk Schärding im Innviertel seine Lebensgefährtin und zwei Kinder zu töten versucht zu haben. Die 26-Jährige und ihre fünf Jahre und zehn Monate alten Kinder überlebten wie durch ein Wunder. Der 21-Jährige stellte sich am Nachmittag, bestätigte ein Sprecher der oberösterreichischen Polizei Medienberichte.