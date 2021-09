USA heben Corona-Reisestopp für Geimpfte auf .

Die USA werden die monatelangen Einreisebeschränkungen zumindest für Menschen aufheben, die gegen das Coronavirus geimpft sind. Die Lockerungen sollen im November greifen, kündigte der Coronavirus-Koordinator des Weißen Hauses, Jeffrey Zients, am Montag an. Noch unklar ist, welche Impfungen anerkannt werden. Darüber soll die US-Gesundheitsbehörde CDC entscheiden. EU-Komissar Thierry Breton sprach von einem logischen Schritt angesichts des Erfolgs der Impfkampagne in Europa.