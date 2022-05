Chronik Verfolgungsjagd mit vier Verletzten in Graz

18-Jähriger raste mit bis zu 160 km/h davon Foto: APA/THEMENBILD

E in 18-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht auf Sonntag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Graz geliefert, bei der vier Personen verletzt wurden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann zuerst durch seine Fahrweise aufgefallen. Er fuhr der Polizei mit einer Geschwindigkeit bis zu 160 km/h davon und kollidierte auf der Flucht mit zwei Fahrzeugen. Kurz vor dem Vorfall hatte der 18-Jährige an einem Tuning-Treffen teilgenommen.