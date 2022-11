Vergnügungspark Neustart: Rapper Drake investiert in Hellers "Luna Luna"

Heller selbst ist nicht mehr involviert Foto: APA/dpa-Zentralbild

A ndré Hellers "Luna Luna", ein Vergnügungspark mit zeitgenössischer Kunst, soll laut einem Bericht der "New York Times" global auf Tour gehen. Investitionen dafür kommen von Rapper Drake, dessen 2017 mit Adel Nur gegründete Produktionsfirma DreamCrew nun Mehrheitseigentümer ist. Das gesamte Investitionsvolumen nähere sich 100 Millionen Dollar. Heller hatte den Park 1990 für sechs Millionen Dollar an die Stephen and Mary Birch Foundation in den USA verkauft.