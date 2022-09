Verhandlungen Metaller starten Herbstlohnrunde

Forderungsübergabe der Gewerkschaften an die Arbeitgeber Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

H eute Mittag startet die Herbstlohnrunde mit der Forderungsübergabe der Gewerkschaften an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer in Wien. Wie hoch ihre Forderung ist, wollen die Arbeitnehmervertreter nach der Übergabe bekannt geben, Ausgangsbasis für das Feilschen ist die zurückliegende Jahresinflation von 6,3 Prozent. Dazu kommt traditionell noch der Produktivitätszuwachs.