Neuer Anlauf zu Lösung im KV-Streit der Metaller

Am morgigen Samstag treffen sich die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter zu einer fünften Runde in den Metaller-KV-Verhandlungen. Diese findet ab Mittag in Eugendorf im Bundesland Salzburg statt, bestätigten beide Seiten am Freitag auf Anfrage der APA. Ein Arbeitgebervertreter sagte, "mit gutem Willen" sei morgen "ein fairer Abschluss" möglich. Doch die Vorstellungen über das Lohn- und Gehaltsplus lagen zuletzt meilenweit auseinander. Es kam zu Warnstreiks.