Nach Angaben des US-Präsidialamtes telefonierten der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He und Wirtschaftsminister Zhong Shan. Es sei darum gegangen, offene Fragen im Handelskonflikt zu klären. Die Gespräche würden bei passender Gelegenheit fortgesetzt.

Für US-Firmen, die mit dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei Geschäfte machen wollen, kündigte US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross Lizenzen an. Sie sollen aber nur ausgestellt werden, wenn die nationale Sicherheit nicht bedroht werde. Diese ist für die USA auch ein Argument für Beschränkungen im Handel mit der EU.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hält seit einem Jahr die Finanzmärkte in Atem. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben einander mit Strafzöllen überzogen, die die globale Konjunktur belasten. Trump wirft China unter anderem unfaire Handelspraktiken vor. Ende Juni hatte sich Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping darauf geeinigt, die Gespräche zur Lösung des Konflikts voranzutreiben. Trump sicherte zu, auf die angedrohte Verhängung von Zöllen auf weitere chinesische Waren vorerst zu verzichten.

Ein weiterer Streitpunkt ist Huawei. Die US-Regierung hat den chinesischen Konzern auf eine Schwarze Liste gesetzt, weil sie befürchtet, die Technologie des Smartphone-Herstellers könnte zur Spionage verwendet werden. Damit ist es US-Firmen untersagt, mit dem chinesischen Unternehmen Geschäfte zu tätigen. Huawei weist die Vorwürfe zurück. Ross sagte nun, Huawei bleibe auf der Schwarzen Liste. Sein Ministerium werde aber Lizenzen an US-Firmen ausstellen, die Produkte an Huawei verkaufen wollen. Damit werde Trumps Ankündigung beim G-20-Gipfel in Japan vor zwei Wochen umgesetzt.