Verhandlungen von ÖVP und SPÖ nach NÖ-Wahl gestoppt

Mikl-Leitner erinnerte in einem schriftlichen Statement an ihr "oberstes Ziel", die "tiefen Gräben, die der Wahlkampf hinterlassen hat, zuzuschütten". Nachsatz: "Wir erleben heute einen Tag, an dem offensichtlich ist, dass das bis jetzt noch nicht gelungen ist." Die SPÖ baue "bewusst unüberwindbare Hürden auf". Direkt angesprochen wurde von der Landeschefin in einer Aussendung auch ein "Zeit"-Interview von Sven Hergovich, dem designierten Landesparteichef der SPÖ, in dem dieser an seinen Forderungen festhielt und sagte: "Bevor ich ein Übereinkommen unterzeichne, in dem nicht alle diese Punkte enthalten sind, hacke ich mir die Hand ab." Für Mikl-Leitner muss es "um die Inhalte" gehen - "und nicht darum, wer die markigsten Sprüche absondert".

Hergovich nahm das Aussetzen der Verhandlungen zwei Wochen vor der konstituierenden Landtagssitzung in einer Aussendung "zur Kenntnis". Die sechs am Freitag medial präsentierten SPÖ-Vorhaben - von kostenloser Kindergarten-Ganztagsbetreuung bis zur Ausweitung eines Projekts zur Jobgarantie für Langzeitarbeitslose auf ganz Niederösterreich - seien für ein Arbeitsübereinkommen weiterhin essenziell. Für "konstruktive Verhandlungen" mit der Volkspartei stehe man bereit, betonte Hergovich. "Die ÖVP muss sich entscheiden: Will sie das Beste für sich selbst rausholen. Oder mit uns das Beste für Niederösterreich."

Vorerst hat die Volkspartei aber die Freiheitlichen als Gesprächspartner auserkoren. Konkrete Inhalte sollen ausgelotet werden, hieß es. In einem Gespräch zwischen Mikl-Leitner und FPÖ-Landespartei- und Klubchef Udo Landbauer wurden am Donnerstagnachmittag bereits Themen und Termine festgelegt. "Ein konkreter Verhandlungsfahrplan steht", hieß es vonseiten der ÖVP. Details wurden nicht genannt. Bereits vor dem Stopp der "vertiefenden Gespräche" signalisierte Landbauer in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz Bereitschaft zu Verhandlungen über ein Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP. Zu den gleichzeitig genannten Voraussetzungen zählt u.a die Forderung nach einer Finanz- und Personalverantwortung für Landesräte im jeweiligen Bereich.

Konkrete Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ waren am 14. Februar gestartet. Seit der Landtagswahl am 29. Jänner gab es auch immer wieder Gespräche von Vertretern der Volkspartei mit den Freiheitlichen. Die ÖVP hat am letzten Sonntag im Jänner mit 39,93 Prozent nicht nur die Absolute im Landtag verloren. Erstmals ist für die Schwarzen auch die Mehrheit in der Landesregierung weg. Die Volkspartei stellt künftig vier, die FPÖ drei und die SPÖ zwei Mitglieder. Wie die ÖVP fuhren auch die Sozialdemokraten (20,65 Prozent) ihr schlechtestes Ergebnis im Bundesland seit 1945 ein. Die FPÖ erzielte mit 24,19 Prozent ein Rekordresultat und löste die SPÖ auf Platz zwei ab. Die Grünen erreichten mit 7,59 Prozent wieder Klubstärke, die NEOS kamen auf 6,67 Prozent. Die konstituierende Landtagssitzung findet am 23. März statt.