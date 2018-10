"Bei den Radfahrern war die Missachtung des Rotlichts mit 966 Delikten am häufigsten", sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Danach folgten Mängel an der Ausrüstung des Rades (341), Fahren am Gehsteig (133) und Telefonieren (121).

Weiters führten die Beamten 545 Alkovortests durch. Vier Verkehrsteilnehmern wurde vorläufig der Führerschein abgenommen, eine Person wurde angezeigt.