Verkehr Tiroler Öffis in Silvesternacht erstmals gratis

Tiroler können zu Silvester erstmals gratis mit den Öffis fahren Foto: APA/dpa

I n Tirol werden heuer erstmals in der Silvesternacht alle öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos sein. Das Angebot gilt vom 31.12. um 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr am Neujahrstag. Darüber hinaus wird das Sitzplatzangebot in der Partynacht erweitert: "Alle S-Bahnen werden als Doppelgarnitur geführt und bieten damit zusätzliche 2.200 Sitzplätze", teilte Mobilitätslandesrat René Zumtobel (SPÖ) in einer Aussendung mit.