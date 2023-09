Verkehrsinfo Asfinag will Sanierungsplan auf der Tauernautobahn halten

Staus auf der A10 durch Tunnelsanierungen: Asfinag bleibt bei Plan Foto: APA/THEMENBILD

D ie Tunnelbaustelle auf der Tauernautobahn A10 zwischen Golling und Werfen, bei der es seit Tagen zu stundenlangen Staus kommt, sorgt für Unmut bei Autofahrern und den Menschen in den betroffenen Gemeinden. Salzburgs Verkehrsreferent LHStv. Stefan Schnöll (ÖVP) fordert einen "Verkehrsgipfel" mit dem Straßenbetreiber Asfinag und Adaptionen. Die Asfinag stellte am Montag aber gegenüber der APA klar, dass sich am Zeitplan und Bauablauf nichts ändern werde.