Verkehrsunfall Junge Mopedlenkerin starb in OÖ. nach Kollision mit Zug

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Eine junge Mopedlenkerin starb nach Kollison mit Zug in Oberösterreich Foto: APA/THEMENBILD

N ach einem Zusammenstoß mit einem Zug ist am Freitag am späten Nachmittag eine 15-jährige Mopedlenkerin aus dem Bezirk Grieskirchen gestorben. Die Jugendliche hatte in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) einen Bahnübergang gequert. Der Triebwagenführer konnte trotz Notbremsung und Signalen den Zusammenstoß nicht verhindern, teilte die Polizei mit.