Lenkerwechsel bei Tempo 100 auf A1 in Altlengbach

Bei Tempo 100 haben am Sonntagnachmittag auf der Westautobahn (A1) im Raum Altlengbach (Bezirk St. Pölten) zwei junge Männer einen Lenkerwechsel in einem Auto vollzogen. Die Aktion war von einer Streife vor der Anhaltung des Wagens beobachtet worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Das Duo zeigte sich letztlich geständig und wurde angezeigt.