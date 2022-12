Verleihung Zeilinger wird Ehrendoktor an der Uni Innsbruck

Zeilinger erhält ein Ehrendoktorat der Uni Innsbruck. Foto: APA/EVA MANHART

E inen Tag vor der Verleihung des Physik-Nobelpreises an Anton Zeilinger in Stockholm, erfährt der Quantenphysiker eine besondere Ehre in der Heimat: Das Rektorat der Universität Innsbruck beschloss diese Woche, Zeilinger "für seine hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen" ein Ehrendoktorat zu verleihen, wie es in einer Aussendung am Freitag hieß. Zeilinger war von 1990 bis 1999 Universitätsprofessor am Innsbrucker Institut für Experimentalphysik.