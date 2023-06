Brände Verletzter nach Gasexplosion in Oberösterreich

65 Gebäude mussten evakuiert werden Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

I n Ansfelden (Bezirk Linz-Land) ist am Dienstagabend bei einer Gasexplosion zumindest eine Person verletzt worden. Ein Einfamilienhaus geriet durch den Vorfall, der im Zusammenhang mit einer Erdbohrung steht, in Flammen. Aufgrund des weiteren Gasaustritts ordnete der Bezirkshauptmann die Evakuierung aller Bewohner der 65 Gebäude im gefährdeten Bereich an, teilte die Polizei mit.

Bei einer Tiefenbohrung war es zu einem Wasseraustritt gekommen, bei dem auch Gas ausströmte. Nachdem die Feuerwehr gerufen worden war, ereignete sich auf einem benachbarten Grundstück eine Explosion, bei der eine Person unbestimmten Grades verletzt wurde. Nähere Informationen will die Einsatzleitung im Lauf des Mittwoch bekanntgeben.