Vermisster 22-Jähriger im Pinzgau wohlauf

Werbung

Im Fall jener Frau, nach der seit Samstagmittag im Zeller See gesucht wird, habe man den Einsatz vorerst ausgesetzt. Es gebe bisher keine Vermisstenmeldung. Die Suche war gestartet worden, weil auf einer Bank entlang der Seepromenade Kleidung gefunden worden war.

Die Suche nach dem 57-Jährigen wurde am Sonntagnachmittag fortgesetzt. Der Mann hatte am Samstag gegen 13.30 Uhr seine Arbeitsstätte verlassen, ist aber nicht nach Hause gekommen. Um 22.00 Uhr wurde er als abgängig gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Die Feuerwehren Bramberg, Hollersbach und Mittersill, Wasserrettung und Polizei begannen mit der Suche. An einer Uferböschung der Salzach wurde das Fahrrad des Mannes gefunden. Er war zwischen Mittersill und Bramberg unterwegs gewesen.