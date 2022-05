Vermittlungsbemühungen UNO-Sicherheitsrat beschloss erstmals Ukraine-Erklärung

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Mehr als zwei Monate nach Kriegsausbruch erstmals kein russisches Veto Foto: APA/dpa

M ehr als zwei Monate nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat sich der UNO-Sicherheitsrat erstmals auf eine gemeinsame Stellungnahme geeinigt. Das mächtigste UNO-Gremium zeigt sich in einer am Freitagnachmittag (Ortszeit) angenommenen Erklärung "besorgt" über die Lage in der Ukraine. Dem Text stimmte auch der Aggressor Russland zu, der zuvor alle Ratserklärungen mit seinem Vetorecht vereitelt hatte.