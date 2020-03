Quarantäne für Rückkehrer via Luftweg ab Mitternacht .

Für all jene, die via Luftweg nach Österreich einreisen, gilt ab Mitternacht in der Nacht auf Freitag die Verpflichtung zur 14-tägigen Selbstquarantäne. Das geht aus einer Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hervor, die nun veröffentlicht wurde. Die Regelung gilt bis einschließlich 10. April. Die Bestimmung gilt für alle Rückkehrer, die via Flugzeug einreisen.