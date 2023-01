Verordnung Zweiter Wolf in Kärnten verordnungskonform abgeschossen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Kärnten hat einen Wolf weniger (Symboldbild) Foto: APA/dpa

I n Kärnten ist am Montag der mittlerweile zweite Wolf konform der Kärntner Wolfsverordnung abgeschossen worden. Seit Mitte Jänner hatte im Lesachtal (Bezirk Hermagor) eine Abschussmöglichkeit bestanden, weil sich hier ein Wolf auch durch mehrfache Vergrämung nicht aus dem Siedlungsgebiet vertreiben ließ, teilte der zuständige Landesrat, Martin Gruber (ÖVP), am Dienstag mit. Im Herbst war die erste Wölfin in Kärnten verordnungskonform getötet worden.