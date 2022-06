Traditionsverein Verschuldeter FC Wacker bringt Insolvenzantrag ein

Wie es im Tivoli-Stadion weitergeht, ist offen Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

D er finanziell schwer in den Seilen hängende FC Wacker Innsbruck hat einen Insolvenzantrag eingebracht. Der Verein vermeldete am Mittwoch, dass der Vorstand des Vereins einen entsprechenden Antrag für die Profi-GmbH gestellt habe. Nicht betroffen ist der Amateurbetrieb, also das Frauen-Team ebenso wie der Nachwuchs und das Regionalliga-Team. Wacker musste mit Saisonende aus der 2. Fußball-Liga absteigen. Ein Einstieg in die Regionalliga Tirol wird angestrebt.