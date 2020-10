Angeklagte bekennt sich schuldig .

Nachdem 2019 eine 86-jährige Frau in Kärnten wegen einer mit Malaria verseuchten Blutkonserve gestorben war, hat sich am Montag die 59-jährige Blutspenderin vor dem Bezirksgericht Spittal an der Drau verantworten müssen. Der Frau wird fahrlässige Tötung vorgeworfen, sie bekannte sich gleich zu Prozessbeginn schuldig. Sie hatte im Fragebogen einen Aufenthalt in Afrika, bei dem sie sich mit Malaria infizierte, verschwiegen.