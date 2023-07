Verstappen auch in Silverstone auf Pole - Perez nur 16.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc wurde Vierter, knapp vor Vorjahressieger Carlos Sainz im zweiten Ferrari. Dahinter platzierte sich das britische Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton. Verstappen steht zum fünften Mal in Serie auf dem ersten Startplatz, der 25-Jährige jubelte über seine 27. Pole Position. "Ein toller Tag, ich freue mich auf morgen", sagte Verstappen. Teamkollege Sergio Perez erlebte indes sein nächstes Quali-Desaster, der Mexikaner verpasste zum fünften Mal in Serie die Top Ten und startet von Platz 16.

In einem chaotischen ersten Quali-Segment bei feuchter und auftrocknender Strecke war Perez um 19 Tausendstelsekunden langsamer als Fernando Alonso im Aston Martin, der schlussendlich Neunter wurde. Zuvor hatte es eine Unterbrechung gegeben, da Haas-Pilot Kevin Magnussen im Haas liegengeblieben war. Die Highspeed-Strecke wurde laufend schneller und Perez hatte als erster Fahrer auf dem Kurs kurz vor dem Ende die schlechtesten Bedingungen.

"Weil ich so lange vorne in der Boxengasse gewartet habe, ist die Temperatur aus den Reifen draußen gewesen", erklärte Perez und zeigte Einsicht. "Das war heute ein ganz schwaches Qualifying. Bei diesem Wetter habe ich Probleme mit dem Auto gehabt und da muss ich herausfinden, warum das so war." Für eine kleine Schrecksekunde sorgte Verstappen, der beim Rausfahren aus der Box ohne Traktion leicht in die Mauer crashte und seinen Frontflügel zerstörte. Danach trocknete die Strecke endgültig auf.

In der WM-Gesamtwertung führt Verstappen bereits 81 Punkte vor Perez. Für Red Bull geht es auf dem Traditionskurs in Silverstone um den elften Sieg in Serie, womit der Austro-Rennstall den 35-jährigen Rekord von McLaren aus der Saison 1988 egalisieren würde. Verstappen feierte heuer sieben Erfolge in neun Rennen und gewann zuletzt fünfmal hintereinander, Perez triumphierte zweimal.