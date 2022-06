Verstappen dominierte Montreal-Qualifying, Alonso Zweiter

Werbung

"Es waren schwierige Bedingungen", sagte Verstappen vor dem neunten WM-Lauf am Sonntag (20.00 Uhr MESZ/ORF, Sky). "Ich bin sehr zufrieden. Die Pole Position hier ist toll." "Es ist unglaublich", freute sich der 40-jährige Alonso. "Wir werden morgen in der ersten Kurve Max angreifen." Verstappens Red-Bull-Kollege Sergio Perez blieb nach einem Ausritt in Q2 in der Streckenbegrenzung stecken und konnte nicht mehr weitermachen. Für den Mexikaner blieb am Ende Position 13.

Ferrari-Mann Leclerc muss hingegen seine Aufholjagd vom letzten Platz starten. Nachdem im Ferrari des Monegassen am Freitag bereits neue Komponenten des Motors eingebaut worden waren, entschloss sich das Team am Samstag zu einem weiteren Tausch von mehreren Teilen. So bekam Leclerc unter anderem seinen vierten Verbrennungsmotor in diesem Jahr, erlaubt sind pro Saison nur drei davon.

Auch beim Turbolader, den Energie-Rückgewinnungssystemen MGU-H und MGU-K und der Elektrik ist Leclerc jeweils eine Einheit über dem erlaubten Limit. Die Strafen addierten sich auf, sodass er unabhängig vom Qualifying, das er im Q2 ohne Versuch beendete, von ganz hinten starten muss. Auf den langen Geraden des Circuit Gilles Villeneuve in Montreal lässt sich verhältnismäßig gut überholen. Vermutlich spielte dies eine große Rolle bei der Entscheidung, den kompletten Motorwechsel an diesem Wochenende durchzuziehen.

Für den 24-Jährigen ist es dennoch der nächste Rückschlag im WM-Titelkampf. Nachdem er zuletzt viermal auf der Pole gestanden war, aber keines der Rennen gewonnen hatte, stattdessen zweimal nicht ins Ziel gekommen war, ist Leclerc im Klassement nur noch Dritter hinter Perez. Sein Rückstand auf WM-Spitzenreiter Verstappen beträgt 34 Punkte.

Im dritten Freien Training vor der Qualifikation war die Strecke bereits nass, Leclerc beschränkte sich als einziger im Feld auf Installationsrunden und blieb ohne Zeit. Am schnellsten absolvierte der zweimalige Weltmeister Alonso unter den schwierigen Bedingungen den Kurs. 0,053 Sekunden hinter dem Alpine-Pilot lag Pierre Gasly im AlphaTauri, Dritter war Sebastian Vettel im Aston Martin. Die beiden letztgenannten mussten knapp zwei Stunden später allerdings schon im ersten Quali-Segment die Segel streichen.