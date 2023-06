Verstappen im ersten Barcelona-Training überlegen voran

Bei sommerlichen 25 Grad präsentierten mehrere Teams technische Veränderungen an ihren Autos. An den Kräfteverhältnissen an der Spitze änderte sich aber zunächst nichts. Verstappen dominierte genau wie in den vergangenen Monaten nach Belieben und hielt die Konkurrenz auf Abstand. Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz wurden lediglich Achter bzw. Neunter, die Mercedes der Briten George Russell und Lewis Hamilton landeten gar nur auf den Rängen zehn bzw. zwölf.

Verstappen führt vor dem siebenten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1) in Katalonien in der WM-Wertung mit 39 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Perez. Der zweifache Weltmeister, der auch im Vorjahr auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya triumphiert hatte, gilt erneut als großer Favorit.