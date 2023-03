Autorennen Verstappen im ersten Melbourne-Training vor Hamilton

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Max Verstappen begann in Australien mit einer Bestzeit Foto: APA/dpa

F ormel-1-Weltmeister Max Verstappen ist im ersten Training vor dem Großen Preis von Australien die schnellste Runde gefahren. Der 25-jährige Niederländer steuerte seinen Red Bull am Freitag in 1:18,790 Minuten um den Kurs in Melbourne und landete gut vier Zehntelsekunden vor Ex-Champion Lewis Hamilton im Mercedes. Hinter dem Briten wurde der Mexikaner Sergio Perez im zweiten Red Bull Dritter.