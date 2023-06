Weltmeisterschaft Verstappen in Spanien-Qualifying vor Sainz und Norris

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Max Verstappen kann derzeit keiner beikommen Foto: APA/AFP

Werbung

M ax Verstappen hat sich zum vierten Mal in dieser Formel-1-Saison die Pole Position gesichert. Im Qualifying für den Großen Preis von Spanien in Montmelo fuhr der Weltmeister im Red Bull problemlos zu seiner insgesamt 24. Karriere-Pole. Hinter dem Niederländer komplettierten Ferrari-Pilot Carlos Sainz und Lando Norris im McLaren die Top drei. Einige der Spitzenfahrer hatten am Samstag so ihre Probleme.