Der österreichische Künstler, Autor und Regisseur Peter Patzak, der nicht zuletzt mit der Krimiserie "Kottan ermittelt" Kultstatus erreichte, ist tot. Das bestätigten Freunde der Familie gegenüber der APA. Er verstarb am gestrigen Donnerstag im Alter von 76 Jahren im Krankenhaus von Krems, wie die "Kronen Zeitung" berichtet. Damit endet eine vielschichtige künstlerischer Lebenslauf.

Der am 2. Jänner 1945 in Wien geborene Patzak studierte Psychologie, Kunstgeschichte und Malerei, bevor in den späten 1960ern erste Kurzfilme entstanden. Bis zum Spielfilm war es dann ein kurzer Weg, und so legte Patzak bereits in den 1970ern Arbeiten wie "Glückssache" mit Paula Wessely vor. Zu den bedeutendsten Kinoarbeiten Patzaks gehört etwa das Neonazi-Porträt "Kassbach" (1979).

Einer breiten Öffentlichkeit wird Patzak aber zweifelsohne als Schöpfer der Figur des Major Kottan in Erinnerung bleiben. Bis 1983 entstanden 19 Folgen der ungewöhnlichen Kriminalserie, mit der er österreichische Fernsehgeschichte schrieb. 2010 hievte Patzak mit "Kottan ermittelt: Rien ne va plus" seinen Kult-Kommissar noch einmal auf die große Leinwand. Zugleich widmete sich Patzak in seinen späten Jahren vermehrt der Malerei und wurde etwa im vergangenen September im Kunstforum mit einer eigenen Schau gewürdigt.

Peter Patzak sei „Niederösterreich immer eng verbunden gewesen“, so Landeshauptfrau Mikl-Leitner, „besonders in Erinnerung bleibt uns dabei sein Auftritt als Festredner am Niederösterreichischen Landesfeiertag. Er hat hier seine Heimat gefunden und Niederösterreich immer wieder auch als Drehort auserkoren.“ Im Kremser „Archiv der Zeitgenossen“ fand der Vorlass von Peter Patzak Eingang: „Auch das ist ein tiefes Zeichen der Verbundenheit mit unserem Land“, so die Landeshauptfrau.

„Erst letztes Jahr im September habe ich mit Peter Patzak einen Abend anlässlich seines 75. Geburtstags im Kino im Kesselhaus verbracht und war einmal mehr zutiefst beeindruckt von seinem Schaffen – er hat nicht nur mit seinen Werken ein großes künstlerisches Erbe hinterlassen, sondern sein Wissen auch an die nachfolgenden Generationen weitergegeben. Ihm war es so wichtig, dass sein Werk im Archiv der Zeitgenossen auch nachfolgenden Generationen zugänglich bleibt“, sagt Mikl-Leitner, die abschließend betont: „Peter Patzak war eine beeindruckende Persönlichkeit und seine Lebensgeschichte hat mich zutiefst berührt. Mein Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie, die für ihn immer im Mittelpunkt stand.“