"Vertrag ausgelaufen" FPÖ legt Russland-Vertrag nicht offen

Hafenecker sieht Russland-Engament beendet Foto: APA/EVA MANHART

D ie FPÖ sieht derzeit keine Notwendigkeit, den einst mit der Partei des russischen Präsidenten Vladimir Putin abgeschlossenen Vertrag von sich aus offen zu legen. Alles, was das Abkommen mit "Einiges Russland" betrifft, liege bereits am Tisch und sei vielfach diskutiert worden, sagte Generalsekretär Christian Hafenecker. Mit dem der APA vorliegenden Schreiben konfrontiert, sagt Hafenecker, dieser sei "ausgelaufen", was auch von russischer Seite bestätigt worden sei.