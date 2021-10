Schallenberg will Klausur mit Grünen nach Nationalfeiertag

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) will das erschütterte Vertrauen in der Koalition als "Mediator" kitten. Dazu will er Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) vorschlagen, dass das Regierungsteam nach dem Nationalfeiertag zu einem Get-together abseits der Medien zusammen kommt. Was die Spitzenkandidatur der ÖVP bei der nächsten Nationalratswahl angeht, glaubt Schallenberg an Sebastian Kurz. VP-Chef werden will er nicht.

APA / BVZ.at Erstellt am 15. Oktober 2021 | 19:37