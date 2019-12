Der fast zwei Meter große Mann mit amerikanischem und italienischem Pass war in den vergangenen beiden Jahren Co-Trainer beim Bundesligisten Hoffenheim und arbeitete davor lange im Nachwuchs des 1. FC Nürnberg. In Stuttgart soll Matarazzo den Tabellendritten der 2. Liga zum Aufstieg führen. Sein erstes Spiel findet am 29. Jänner gegen den 1. FC Heidenheim statt.