Moschee in Sollenau mit Graffiti besprüht .

Eine Moschee in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ist in der Nacht auf Montag mit Graffiti besprüht worden. "Die Ermittlungen stehen am Anfang", bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag auf Anfrage entsprechende Medienberichte. Der unbekannte Täter wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Beim Eingang wurden zwei Symbole angebracht, die Wände des Gebäudes wurden mit islamfeindlichen Sprüchen beschmiert.