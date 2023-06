Pop Viel Jubel und Eis bei Geheimkonzert von Nico Santos in Wien

Musiker Nico Santos mag Sommer und Eis Foto: APA/dpa

D er Sound von Nico Santos steht für Sommerfeeling. Da er außerdem "die Kühltruhe voll" mit Eis hat, war es für ihn keine Frage, den aus der Eis-Werbung bekannten Song "Like Ice In The Sunshine" neu zu interpretieren, sagte der Sänger am Mittwoch im APA-Gespräch. Santos gab am frühen Abend ein Geheimkonzert im Wiener Museumsquartier. Die Karten wurden von Eskimo verlost. Die Fans jubelten und bekamen nicht nur Musik serviert.