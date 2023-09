Vienna Vikings mit perfekter Regular Season in ELF

Die Vikings sind dafür schon lange qualifiziert und ersparen sich als Sieger der Eastern Conference auch die Wildcard-Runde, sie stehen direkt im Halbfinale. "Die Arbeit ist noch nicht erledigt. Jetzt ist es Zeit für die Play-offs", sagte Headcoach Chris Calaycay. Die Vikings, die in zwei Saisonen kein einziges Spiel vor eigener Kulisse verloren haben, werden ihr ELF-Semifinale am 16. September in der Generali Arena in Wien-Favoriten austragen. Das Finale findet am 24. September in Duisburg statt.

Die Raiders müssen nach dem sicheren Sieg in Italien auf Schützenhilfe von Hamburg oder Szekesfehervar hoffen. "Ich will niemandem eine Niederlage wünschen. Aber wir hoffen auf einen Sieg von Hamburg oder den Enthroners, damit wir noch in die Play-offs kommen", sagte Kevin Herron. Der Raiders-Coach war besonders mit der zweiten Hälfte zufrieden: "Da haben wir so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben."