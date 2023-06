Vier Beschäftigte bedroht Besucher drehte durch: Macheten-Angriff im Budweiser Krankenhaus

Machetenangriff in der psychatrischen Abteilung des Klinikums Budweis. Foto: Pancer Vaclav

S chwerer Zwischenfall in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses von Budweis – dem von Gmünd aus nächstgelegenen Spital in Südböhmen: Nach Angaben der Polizei wurden am Freitagnachmittag vier Krankenhaus-Angestellte mit einer Machete angegriffen.

Die verletzten Krankenschwestern und ein Sanitäter sind außer Lebensgefahr, wie bestätigt wurde. Das Personal machte den Angreifer bewegungsunfähig, keiner der Patienten wurden verletzt. Die Polizei hat den Angreifer festgenommen, hieß es auf Twitter. – Polizeisprecher Jiří Matzner sagte den Reportern vor Ort, dass der Angreifer von Mitarbeitern des Krankenhauses zusammen mit Angehörigen des Sicherheitsdienstes beruhigt und anschließend von der Polizei festgenommen wurde. „Der Angreifer war ein Besucher der Abteilung, die Verletzten werden von den Ärzten des Krankenhauses České Budějovice betreut,“ sagte der südböhmische Kreishauptmann Martin Kuba laut Online-Bericht auf www.seznamzpravy.cz. Der Direktor des Krankenhauses České Budějovice, Michal Šnorek, lobte demnach den Einsatz und die professionelle Reaktion der Mitarbeiter, denen es gelang, den Angreifer an der Fortsetzung des Angriffs zu hindern. Er fügte hinzu, dass das Krankenhaus als sogenanntes „weiches Ziel“ regelmäßig den Umgang mit ähnlichen Angriffen übe. Ihm zufolge fand die jüngste Ausbildung in der Psychiatrie im vergangenen November statt. Fälle schwerwiegender Angriffe auf andere Patienten oder Krankenhauspersonal sind in der Tschechischen Republik eher selten. Am tragischsten ist die Schießerei im Wartezimmer der Poliklinik des Universitätskrankenhauses Ostrava am 10. Dezember 2019, wobei ein 42-jähriger Schütze sieben Menschen tötete, zwei verletzte und später Selbstmord beging.