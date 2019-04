Eine Supermarktkassiererin aus Ferlach galt offiziell entgegen früherer Angaben der Landesregierung als Verdachtsfall. Eine Laborbestätigung für ihre Erkrankung war noch ausständig. Bei den drei weiteren Verdachtsfällen handelte es sich um eine erwachsene Person und zwei Kinder, hieß es in einer Aussendung des Landespressediensts.

Die erkrankten Busfahrer hatten am Mittwoch für einen mehrstündigen Stopp des öffentlichen Verkehrs in Klagenfurt gesorgt. Der Impfstatus der Lenker wurde überprüft, die Busse desinfiziert. Wegen eines möglicherweise infizierten Zehnjährigen, Nachwuchsspieler beim Eishockeyklub KAC, wurden dort Trainings ausgesetzt, außerdem blieb eine Schule, das Lerchenfeldgymnasium, am Freitag geschlossen.

Beim Klagenfurter Fußballverein SV Donau hat man sich entschieden, die Trainings und Spiele des Nachwuchses in den nächsten zwei Wochen abzusagen. Masern-Verdachtsfälle gebe es vorerst keine, widersprach der sportliche Leiter, Raphael Thun Hohenstein, auf APA-Anfrage Meldungen über mehrere Verdachtsfälle. "Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme." Es gebe Kinder, die aufs am Freitag geschlossene Lerchenfeldgymnasium gehen, und viele Kinder mit Migrationshintergrund, die teilweise erst ein Jahr in Österreich sind. In der trainingsfreien Zeit soll der Impfstatus der Kinder überprüft werden und natürlich gelte es, eine Verbreitung der Masern zu verhindern.

Auch der Fall eines an Masern erkrankten Volksschulkinds beschäftigt die Vorarlberger Landessanitätsdirektion weiter. Die betroffene Volksschule in Göfis (Bez. Feldkirch) wurde geschlossen und wird derzeit desinfiziert. Bis auf die Direktorin sei keine der Lehrpersonen nachweislich geimpft, für diese gelte eine 18-tägige Quarantäne, so die Vorarlberger Gesundheitsbehörden. Bisher weiß man nicht, wie sich das Kind angesteckt hat. Derzeit werde der gesamte Kreis an Kontaktpersonen auf seinen Impfstatus überprüft.