Alpineinsatz Vier Personen mit Baby in Kärnten in Bergnot

Familie unterkühlt, aber unverletzt ins Tal geflogen Foto: APA

E in deutsches Urlauberpärchen und zwei weitere Erwachsene sind am Donnerstag mit einem neun Monate alten Baby auf dem Kärntner Storschitz in Bergnot geraten. Die vier, 27 bis 30 Jahre alt, waren laut Polizei beim Abstieg zuerst auf der Nordseite des Gipfels im hüfthohen Schnee nicht mehr weiter gekommen und dann im Bereich der Klettersteigpassage angestanden, wo sie einen Notruf absetzten. Alle konnten vom Hubschrauber unverletzt und leicht unterkühlt ins Tal geflogen worden.