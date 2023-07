Kriminalität und Justiz Vier Tote bei Schießerei in Philadelphia

Polizei am Tatort Foto: APA/Reuters

B ei einer Schießerei in Philadelphia im US-Staat Pennsylvania sind vier Menschen getötet worden, vier weitere wurden verletzt. Laut Medienberichten nahm die Polizei am frühen Abend (Ortszeit) einen mutmaßlichen Schützen fest. Er habe eine schusssichere Weste getragen und ein Gewehr und eine Handfeuerwaffe bei sich gehabt. Ein Sprecher der Polizei in Philadelphia bestätigte gegenüber Reuters, dass es mehrere Schussopfer gegeben habe. Weitere Details seien noch nicht verfügbar.

Erst in der Nacht auf Sonntag waren bei einer Schießerei in Baltimore im US-Staat Maryland zwei Menschen erschossen und 30 Personen angeschossen worden.