Vierfacher Weltmeister Schubert erstmals Kletter-Europameister

Starker Auftritt von Jakob Schubert im Kombi-Bewerb Foto: APA/AFP

J akob Schubert darf sich erstmals Europameister nennen. Der vierfache Weltmeister gewann am Donnerstag auf dem Königsplatz in München den neuen olympischen Kombibewerb mit 175,6 Punkten vor dem tschechischen Lead-Europameister Adam Ondra (170,8) und dem Spanier Alberto Gines Lopez (151,7). Boulder-Goldmedaillengewinner Nicolai Uznik landete im Achter-Finalfeld an der letzten Stelle (62,5). "Für uns alle war das neu heute, für mich ist es super ausgegangen", sagte Schubert.