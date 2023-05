Unfälle Vierköpfige Klettergruppe in Tirol von Steinschlag erfasst

Ein 29-Jähriger wurde per Helikopter ins Spital gebracht. Foto: APA/HANS PUNZ

E ine vierköpfige Gruppe aus Deutschland ist am Pfingstmontag bei einer Klettertour im Kaisergebirge in Tirol von einem Steinschlag erfasst worden. Das Gestein löste sich in einer sehr steilen Rinne, ein 29-Jähriger erlitt einen Oberschenkelbruch, ein 30-Jähriger Prellungen am ganzen Körper und auch im Gesicht. Ein 31-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau blieben unverletzt. Weil auch das Kletterseil beschädigt wurde, mussten alle Kletterer per Hubschrauber geborgen werden.