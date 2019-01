Kobayashi gewann auch drittes Springen, Kraft Zweiter .

Ryoyu Kobayashi steht vor dem Triumph bei der Vierschanzentournee. Der japanische Überflieger gewann am Freitag in Innsbruck mit 267 Punkten auch den dritten Tourneebewerb und geht mit großem Vorsprung ins Finale am Sonntag in Bischofshofen. ÖSV-Adler Stefan Kraft landete mit 254,2 Punkten auf Rang zwei vor dem Norweger Andreas Stjernen (242,7).