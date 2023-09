Urteil 14 Jahre Haft für versuchte Vergewaltigung einer 19-Jährigen

Mutmaßlicher Vergewaltiger fiel über Hunde-Sitterin her Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

E in 63-jähriger Mann, der in erster Linie wegen Vergewaltigung schon mehr als 30 Jahre im Gefängnis verbracht hat, ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen versuchter Vergewaltigung zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wurde er aufgrund einer ihm psychiatrisch bescheinigten kombinierten Persönlichkeitsstörung und einer düsteren Zukunftsprognose - der Mann gilt bei drei einschlägigen Vorstrafen als gefährlich - in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.