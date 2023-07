American Football Vikings gewinnen ELF-Topspiel gegen Raiders mit 34:13

Die Vikings jubelten erneut in Tirol Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D ie Vienna Vikings haben mit einem klaren Auswärtssieg bei den Raiders Tirol ihre Vormachtstellung in der European League of Football (ELF) untermauert. Der Titelverteidiger aus Wien setzte sich am Sonntag vor 4.375 Zuschauern in Innsbruck ungefährdet mit 34:13 (20:6) durch und feierte den fünften Sieg im fünften Saisonspiel. Für die Tiroler war es die zweite Niederlage in fünf Partien und die dritte im insgesamt dritten ELF-Duell gegen die Vikings.

Bei den Vikings überzeugte Quarterback Chris Helbig mit drei geworfenen Touchdowns. "Sie waren besser und sind generell ein wirklich starkes Footballteam", sagte Raiders-Cheftrainer Kevin Herron. Die Wiener empfangen am kommenden Samstag die Panthers Wroclaw, die Raiders sind bei den Barcelona Dragons zu Gast.