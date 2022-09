Football Vikings nach Sieg über Barcelona im ELF-Finale in Klagenfurt

D ie Vienna Vikings haben in der European League of Football (ELF) das Finale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Chris Calaycay gewann am Sonntag ihr Halbfinalspiel in Wien gegen die Barcelona Dragons überlegen mit 39:12 (13:0) und trifft nun im Endspiel am 25. September in Klagenfurt auf die Hamburg Sea Devils. Die Deutschen hatten am Samstag in ihrem Semifinale die Raiders Tirol mit 19:7 (10:7) besiegt und damit ein rein österreichisches Finale am Wörthersee verhindert.